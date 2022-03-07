Оккупанты начали накапливать ресурсы для штурма Киева - Генштаб ВСУ

Оккупанты начали накапливать ресурсы для штурма Киева. Среди других приоритетных задач для российских захватчиков – окружение Харькова, Чернигова, Сум и Николаева, захват Донбасса и создание сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Об этом в оперативной сводке на 24:00 6 марта сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск. Конечной цели за одиннадцать суток оккупационных действий захватчики не добились", - констатируют в Генштабе.

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Враг стягивает силы и ресурсы для штурма Киева и готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях.

"Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Одновременно оккупантыне оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях. На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений. С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск. На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы", - раскрыли планы врага в Генштабе.

Вместе с тем оккупанты вынуждены перегруппировываться на отдельных направлениях из-за мощных действий украинского войска.

"После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники", - рассказали в Генштабе.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Врагу удалось возобновить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр. Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул. БТГр оккупантов форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.

Украинские воины продолжают наносить врагу сокрушительные потери. И на отдельных направлениях переходят в контрнаступление.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДС ВС РФ подполковник Денис Глебов", - сообщили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 6 марта потери России в войне с Украиной составили 11 тыс. человек: уничтожены 285 танков, 44 самолета. В течение дня эти потери существенно выросли.