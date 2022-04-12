'Одна большая фракция': Григорий Маленко о работе депутатов в военное время

Сессии в Киевсовете проходят, как никогда раньше, без политических разногласий и максимально конструктивно для решения конкретных и важных вопросов жизни города и киевлян. Большинство депутатов Киевсовета постоянно находятся в городе, а те, кто вне его, также работают на обеспечение обороны Киева и киевлян.

Об этом рассказал глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко. Он добавляет, что так и должно быть в условиях военного времени.

Депутат Киевсовета рассказал, что проблем с тем, чтобы собрать депутатов на сессию, не возникает. Напротив, все объединились и фактически Киевсовет стал одной большой фракцией.

По его словам, война объединила бывших ожесточенных оппонентов, потому что враг сейчас у нас всех один — русский фашизм. Сейчас каждое слово депутатской присяги приобрело новые смыслы и глубины. Все чувствуют невероятное единство и ответственность.

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Маленко рассказал о том, чем занимаются депутатки фракции женщины фракции "ГОЛОС" во время войны: "Зоя Ярош в Киеве, работает с обращениями граждан и координирует получение гуманитарной помощи от зарубежных партнеров. Также занимается направлением обращений в международные органы и юридические сообщества по прекращению сотрудничества с Россией и его организациями".

"Алина Михайлова напрямую задействована в военных действиях и вместе со своим подразделением — первой отдельной штурмовой ротой ГУК ПС успешно выполняет боевые задачи. О своей деятельности она активно, насколько это сейчас возможно, рассказывает в соцсетях", – гордится глава фракции "Голос" Григорий Маленко.