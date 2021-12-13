Новый год в Киеве: Дом с котами, Дворик с воронами, Osokor Winter Residence и другие сказочные места, которые стоит посетить

Приближаются зимние праздники, которые всегда приносят нам чуть-чуть сказки в повседневную жизнь. Дарья Носенко вместе с OBOZREVATEL рассказали, куда стоит посетить Киев, чтобы почувствовать особую новогоднюю атмосферу, которая подарит вам хорошее настроение и оставит лучшие воспоминания.

По адресу ул. Гоголевская, 23 в Киеве находится Дом с котами. Это очень красивое здание, построенное в 1909 году инженером Владимиром Бессмертным по заказу полковника Федора Ягимовского. Архитектор сделал здание в стиле модерн с использованием элементов готики. Особенностью сооружения является то, что оно полностью асимметрично.

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Здание отличается богатым и необычным декором фасада: среди своеобразного пластичного убранства содержатся изображения многочисленных химер и мужских маскарон. Вход в дом украшают фигуры сов, а края большого полукруглого окна на первом этаже – барельефы кошек с зелеными глазами и красными ротами – именно они и дали распространенное название дома. Считалось, что совы являются символом мудрости, а коты предохраняют уют и благополучие дома от злых намерений черта, фигура которого увенчивает архитектурную композицию здания.

Дворик с воронами – это еще одно необычное место для любителей оригинального. Он находится по адресу Рейтарская, 9. История его ведет в "лихие" 90-е, когда в этом доме поселился криминальный "авторитет" Григорий, который вне своей основной "финансовой деятельности" имел хобби - он любил птиц.

Во дворике расположен большой вольер с черными воронами. Имена этих местных пернатых знаменитостей – Кирилл, Карлуша и Корбин. Они любят позировать перед посетителями и уже привыкли к славе и вспышкам камер. Местные жители ухаживают за птицами, а гости любят подкармливать воронов принесенным лакомством.

Здесь также можно поиграть в пин-понг, зайти в уютное кафе под каштановым листом.

Паломничество во Дворике с воронами круглогодичное, но на Новый год здесь по-особенному волшебно.

Osokor Winter Residence – сказочное место Киева. Это волшебный городок по мотивам "Гарри Поттера". Здесь вас ждут тематические дома и герои, веселые горки и карусели, эксперименты и предсказания от главных волшебников и преподавателей Хогвартса.

Здесь есть бар "Три метлы", в котором можно выпить сливочного пива. На катке шоу с мыльными пузырями звучит музыка из фильма "Гарри Поттер".

Если вы хотите попробовать вкуснейшие вкусности в Киеве и во всей Украине – вам необходимо посетить кафе "Наминалка".