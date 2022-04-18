Немецкие партнеры передали Киеву пожарно-спасательные автомобили и реанимобили – Кличко

Немецкие партнеры Киева передали украинской столице 8 пожарно-спасательных автомобилей с необходимым снаряжением и 12 реанимобилей. Городские власти уже передали все это подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал видеопередачу спецавитовок.

"Благодарю наших немецких партнеров и друзей за помощь Киеву и Украине. Сегодня передал КО "Киевмедспецтранс" 12 реанимобилей с самым современным оборудованием, которые по моей просьбе подарил нам Мюнхен – наш город-побратим. Также разные города Германии передали Киеву 8 пожарно-спасательных автомобилей и необходимое снаряжение", – написал Кличко.

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В частности, Киев получил авто с пожарной лестницей, автоцистерну, гидравлические инструменты и оборудование для расчистки завалов и спасения людей, генераторы, гидроножницы, электроинструмент и специальную защитную одежду для спасателей. Сегодня городские власти передали все это подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в городе Киев.

"Кареты быстрой, пожарно-спасательной техники сегодня очень нужны городу. Ведь они работают не только в столице, но и помогают в пригородах. – В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке", – подчеркнул Виталий Кличко.