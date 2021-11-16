Недостроенной высотке в центре Киева выдали сертификат готовности. Фото

Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала сертификат о принятии в эксплуатацию первой очереди недостроенному жилищному комплексу. Речь идет о ЖК Creator City в Киеве.

Об этом сообщает ресурс Нерохомі. Документ был получен 10 ноября. Сам ЖК расположен по улице Дегтяревской, 17-19 в Шевченковском районе столицы. Это 24-этажный дом на 264 квартиры и паркинг на 90 машиномест.

Ресурс опубликовал фото, где показано, что работы на участке еще продолжаются. В частности, проводятся фасадные работы, витражное остекление, обустройство паркинга.

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Кроме того, как пишут побывавшие на месте журналисты, состояние выполнения внутренних работ также вызывает вопросы. Речь идет о монтаже лифтового оборудования, инженерных коммуникаций и т.п.

Как напомнили авторы статьи, решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата должно было приниматься представителями ГИАГ на основании составленной справки по результатам выездного осмотра комплекса.

"Таким образом, ГИАГ как новосозданный контролирующий орган, взявший курс на установление честных правил на строительном рынке, по факту за два месяца работы дискредитировал свою деятельность, похоронив надежды общества на позитивные изменения в градостроительной сфере", – подчеркнули журналисты, добавив, что ЖК Creator City находится в самом центре Киева, в историческом ареале.

Как сообщал OBOZREVATEL, онлайн-журнал The Sun посвятил материал ЖК Комфорт-Таун, построенный в Киеве в 2019 году. Издание сравнивает микрорайон с LEGO-городом и игровым полем Монополии.