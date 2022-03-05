'Наши медики – настоящие герои, готовые к обороне Киева': Кличко посетил одну из столичных больниц. Видео

В субботу, 5 марта, мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из столичных больниц. Глава города пообщался с врачами и пациентами.

Об этом он сообщил в своем канале в Telegram. По словам Кличко, хотя Киев продолжает жить и работать в условиях военного положения, критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно. Метро работает в ограниченном режиме и как укрытие для киевлян.

"Сегодня посетил одну из киевских больниц…. Навестил и раненого водителя киевской скорой, который пострадал от осколков снаряда, когда вез пациента в больницу. Наши медики - настоящие герои. Готовы к обороне Киева и спасению здоровья и жизни людей!.. Спасибо им за это! Вместе выстоим! Слава Украине!" – отметил мэр.