На ВДНХ в Киеве отпраздновали Новый год массовыми гуляниями и зазывают на Рождество

На ВДНХ в Киеве сотни людей собрались на новогодние гуляния, несмотря на отмену массовых мероприятий и эпидемию коронавируса.

Фотографиями с праздника посетители со словами благодарности поделились на странице выставочного центра в Facebook.

Новый год на ВДНХ Елена Исаева, Facebook

Также организаторы предлагают устроить гастротур под открытым небом, хотя продажу еды на новогодних локациях ограничили. "У нас разместился едва ли не самый открытый фудкорт Киева. Тут можно согреться ароматным глинтвейном и какао, попробовать горячие блюда украинской и европейской кухонь в формате to-go, полакомиться рождественским печеньем", – отметили кураторы.

Фудкорт на ВДНХ ВДНХ, Facebook

Еда на вынос ВДНХ, Facebook

Блюда грузинской кухни ВДНХ, Facebook

Уже размещена развлекательная программа, которую подготовили на Рождество.

6 января

12:00/13:00/14:00/15:00 флешмобы у елки

16:00/17:00/18:00 флешмобы возле сцены

16:15 анимационная программа

17:15 выступление хора "Веснянка"

18:05/19:30 розыгрыши и конкурсы

18:45 выступление группы The Doox

7 января

12: 00/13:00/14:00/15:00 флешмобы у елки

16:00/17:00/18:00 флешмобы возле сцены

16:15 анимационная программа

17:15 выступление украинского фольклорно-этнографического ансамбля "Калина"

18: 05/19:30 розыгрыши и конкурсы

18:45 выступление группы Folky Funky

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе Контрактовой площади в столице сотни людей собрались возле елки. Большинство из них – без защитных масок.

Такая же ситуация наблюдалась и на Андреевском спуске. Столько людей на Подоле не было даже летом.