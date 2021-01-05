На ВДНХ в Киеве отпраздновали Новый год массовыми гуляниями и зазывают на Рождество
На ВДНХ в Киеве сотни людей собрались на новогодние гуляния, несмотря на отмену массовых мероприятий и эпидемию коронавируса.
Фотографиями с праздника посетители со словами благодарности поделились на странице выставочного центра в Facebook.
Также организаторы предлагают устроить гастротур под открытым небом, хотя продажу еды на новогодних локациях ограничили. "У нас разместился едва ли не самый открытый фудкорт Киева. Тут можно согреться ароматным глинтвейном и какао, попробовать горячие блюда украинской и европейской кухонь в формате to-go, полакомиться рождественским печеньем", – отметили кураторы.
Уже размещена развлекательная программа, которую подготовили на Рождество.
6 января
12:00/13:00/14:00/15:00 флешмобы у елки
16:00/17:00/18:00 флешмобы возле сцены
16:15 анимационная программа
17:15 выступление хора "Веснянка"
18:05/19:30 розыгрыши и конкурсы
18:45 выступление группы The Doox
7 января
12: 00/13:00/14:00/15:00 флешмобы у елки
16:00/17:00/18:00 флешмобы возле сцены
16:15 анимационная программа
17:15 выступление украинского фольклорно-этнографического ансамбля "Калина"
18: 05/19:30 розыгрыши и конкурсы
18:45 выступление группы Folky Funky
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе Контрактовой площади в столице сотни людей собрались возле елки. Большинство из них – без защитных масок.
Такая же ситуация наблюдалась и на Андреевском спуске. Столько людей на Подоле не было даже летом.