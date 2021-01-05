На ВДНХ в Киеве отпраздновали Новый год массовыми гуляниями и зазывают на Рождество

На ВДНХ в Киеве сотни людей собрались на новогодние гуляния, несмотря на отмену массовых мероприятий и эпидемию коронавируса.

Фотографиями с праздника посетители со словами благодарности поделились на странице выставочного центра в Facebook.

Также организаторы предлагают устроить гастротур под открытым небом, хотя продажу еды на новогодних локациях ограничили. "У нас разместился едва ли не самый открытый фудкорт Киева. Тут можно согреться ароматным глинтвейном и какао, попробовать горячие блюда украинской и европейской кухонь в формате to-go, полакомиться рождественским печеньем", – отметили кураторы.

Уже размещена развлекательная программа, которую подготовили на Рождество.

12:00/13:00/14:00/15:00 флешмобы у елки

16:00/17:00/18:00 флешмобы возле сцены

16:15 анимационная программа

17:15 выступление хора "Веснянка"

18:05/19:30 розыгрыши и конкурсы

18:45 выступление группы The Doox

12: 00/13:00/14:00/15:00 флешмобы у елки

16:00/17:00/18:00 флешмобы возле сцены

16:15 анимационная программа

17:15 выступление украинского фольклорно-этнографического ансамбля "Калина"

18: 05/19:30 розыгрыши и конкурсы

18:45 выступление группы Folky Funky

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе Контрактовой площади в столице сотни людей собрались возле елки. Большинство из них – без защитных масок.

Такая же ситуация наблюдалась и на Андреевском спуске. Столько людей на Подоле не было даже летом.