На подходах к Киеву много техники и войск РФ, битва за столицу – ключевое сражение следующих дней, – Денисенко

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Российские оккупанты стянули под Киев серьезные силы. В МВД предполагают, что в ближайшие дни путинские войска попытаются захватить столицу.

Об этом в прямом эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Его заявление цитирует "Украинская правда".

"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев - это ключевое сражение следующих дней", - сказал Денисенко.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что ранее стал известен план Путина по Украине - ключевая роль отводилась захвату Киева.

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Однако Киев продолжает держать оборону уже 11 дней.