На Киевщину направляется вражеская техника: оккупанты хотят перебросить ЗРК 'Тор' и 'Точку-У', – нардеп

Оккупанты подтягивают в Киевскую область мощное вооружение: зенитно-ракетный комплекс "Тор" и тактический ракетный комплекс "Точка-У". По оперативной информации, эта техника движется в сторону Киева, украинцев просят сообщать о ее перемещении.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"По оперативной информации в Киевскую область следует вражеская техника, а именно зенитно-ракетный комплекс "Тор" и тактически-ракетный комплекс "Точка-У". Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева" , – отметил Гончаренко.

Он также объяснил, чем опасны установки, которые оккупанты сейчас тянут в столицу Украины.

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"Система "Тор" предназначена для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планируемых авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. 9К79-1", - рассказал нардеп.

Не менее опасна и вторая установка.

"Точка-У" – тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Комплекс базируется на полноприводном плавучем шасси БАЗ с формулой 6х6. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 кг, и может оснащаться разными типами боевой части. Дальность полета ракеты – 120 км, круговое вероятное отклонение – 95 м", – подчеркнул Гончаренко.

Вооруженные Силы Украины просят помощи у всех жителей Киевской области и Киева.

"Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, просим срочно предоставить данные украинским защитникам в бот stop_russian_war_bot, или, по возможности. не допустить их дальнейшее перемещение", - передал нардеп просьбу от украинских защитников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве силы ПВО сбили над детской больницей "Охматдет" ракету оккупантов.