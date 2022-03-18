На Киевщине вернули под контроль ВСУ 30 населенных пунктов: появилось видео

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В Киевской области Вооруженные силы Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов. Наши защитники выбили оттуда российских оккупантов, скрывавшихся за спинами мирных жителей.

Было уничтожено немало техники и живой силы врага. Соответствующее видео работы наших воинов распространил в своем Telegram-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Действия ВСУ позволили отогнать противника от украинской столицы, а также освободить местных жителей, которым пришлось жить в условиях временной оккупации.

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обороной Киева с начала полномасштабного вторжения РФ руководит командующий Сухопутными войсками Сырский Александр Станиславович. Его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженным силам Украины удалось отбросить российских военных на 70 км от Киева со стороны правого берега Днепра. На таком расстоянии указанная группа оккупантов уже не сможет атаковать столицу никаким видом оружия, кроме ракет.

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