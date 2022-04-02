На Киевщине в отдельных районах комендантский час будет длиться двое суток: список

В ряде населенных пунктов Киевщины вводится усиленный комендантский час, который продлится с вечера 2 апреля до утра 5 апреля. Это касается населенных пунктов, которые недавно были освобождены от оккупантов.

Для остальных городов и сел Киевской области будет действовать обычный комендантский час с 21:00 2 апреля по 6:00 3 апреля. Кого коснутся усиленные ограничения, рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Так, на большинстве территории Киевщины комендантский час вводится по привычному графику – на ночное время. Начиная с 21:00 2 апреля и до 6:00 3 апреля категорически запрещено находиться на улицах населенных пунктов и других общественных местах, а также передвигаться пешком или на транспортных средствах.

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Исключение составляют населенные пункты, которые были освобождены ВСУ и силами обороны в последние дни в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах. Для них вводится усиленный комендантский час, который продлится с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.

"Прошу каждого – соблюдайте все рекомендации власти. Не выходите на улицы в запрещенное время. За исключением сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие. Особенно обращаюсь к жителям громад, освобожденных от захватчиков. В настоящее время важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории. Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты. Жители, оставшиеся дома – не выходите на улицу. Дайте возможность специалистам сделать деблокировку объектов инфраструктуры для того, чтобы мы могли вернуть в города и села полноценную жизнь", - обратился к жителям Киевщины Павлюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области два украинских танка уничтожили 10 танков оккупантов. Подробности боя рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он также констатировал, что украинские воины успешно освобождают область от российских оккупантов. Уже освобождены более 30 населенных пунктов, врага гонят к границе с Беларусью.

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