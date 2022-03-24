На Киевщине украинские десантники уничтожили бронетехнику оккупантов. Видео удара

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Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженніх сил Украины уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. Это произошло в районе поселка Макаров Киевской области.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования ДШВ ВСУ. Также там было опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Украинские воины для уничтожения вражеской техники использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Видео дня

"В районе села Макаров Киевской области противотанковыми мобильными расчетами одного из подразделений Десантно-штурмовых войск было успешно уничтожено несколько единиц бронетехники противника", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналисты New York Times обнародовали записи переговоров российских оккупантов под Макаровым. На одном из них они запрашивают артиллерийский удар по поселку.

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