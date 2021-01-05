На Киевщине подросток справил нужду возле главной елки города и поплатился. Видео

В Мироновке Киевской области подросток в присутствии прохожих справил нужду рядом с новогодней елкой города ради видео для соцсетей.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, личность и место нахождение 17-летнего местного жителя правоохранители установили в течение полутора часа после инцидента (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. Фото +18).

Несовершеннолетний рассказал, что с друзьями хотел снять пранк и опубликовал его, чтобы "пошутить".

На подростка составили админпротокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. А на его мать – по статье 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева местные жители установили на доме камеру с датчиком движения для борьбы с прохожими, которые справляют нужду в непредусмотренном для этого месте. Когда хулиган попадает в зону действия датчика, включается свето- и звуковая сигнализация