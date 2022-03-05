На Киевщине оккупанты захватили 670 пациентов психоневрологического диспансера: здание могли заминировать
В Бородянском психоневрологическом диспансере в Киевской области путинские оккупанты захватили в заложники 670 пациентов. Здание медучреждения могли заменять.
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на главу Киевской военно-гражданской областной администрации Алексея Кулебу.
По словам чиновника, в настоящее время факт заминирования проверяется. Однако добраться до диспансера саперы пока не могут.
Ранее сообщалось, что кафиры 3 марта наносили авиаудары и обстреливали Бородянку, причинив серьезные разрушения в жилом секторе и повредив инфраструктуру.
Под завалами оказались около сотни человек. Ни 3, ни 4 марта враг не давал возможности спасателям начать поисковые работы и спасти людей.
Из-за обстрелов пришлось срочно эвакуировать всех находившихся на лечении в Бородянской ЦРБ пациентов в безопасное место. Вывезти их удалось посредством тербороны Бородянки и Бучанского района. Среди спасенных восемь – тяжелобольные.
Врачи вместе с пациентами не уехали: они остались в больнице, чтобы помогать новым жертвам обстрелов российских кафиров.