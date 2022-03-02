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На Киевщине оккупанты поплатились за обстрелы: ВСУ уничтожили много техники. Фото и видео
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В центре Бородянки Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили колонну российских оккупантов. Удар по врагу был нанесен ночью 28 февраля.
Противник находился в центре города, недалеко от супермаркетов "Фора" и АТБ. Среди уничтоженной техники есть БТР, БМП, бензовоз и несколько УРАЛов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, осталось много неразорванных снарядов.
Напомним, что ранее, 27 февраля, российские оккупанты обстреляли Бородянку. Тогда один из снарядов попал в жилой дом и пострадали люди.
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