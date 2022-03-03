На Киевщине оккупанты нанесли авиаудар по жилым домам, здания разрушены. Фото

Оккупационные войска России нанесли мощный авиационный удар по поселку Гатное в Киевской области. Многие дома в населенном пункте разрушены.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Это произошло в четверг, 3 марта.

Правоохранители вместе со спасателями помогали местным жителям преодолеть последствия трагедии.

Как отметили в полиции, информация о потерпевших уточняется. В то же время издание "Радио Свобода" опубликовало кадры из города. На них видно, что оккупанты нанесли жителям Гатного большой вред. На фото показаны разрушенные дома и дороги.

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Отметим, что Гатное расположено в 20 километрах от украинской столицы Киева.

Напомним: на подступах к городу Буча, расположенному под Киевом, идут бои. Также уличные бои продолжаются в самом городе. Об этом рассказал в мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, ВСУ вытесняют врага в открытое поле.

Крым утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в городе Буча Киевской области, несколько дней страдавших от российских оккупантов, украинские военные подняли украинский флаг.