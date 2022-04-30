На Киевщине нашли захоронение мирных граждан, которых пытали военные РФ

На территории Бучанского района обнаружили новую братскую могилу с убитыми мирными людьми. Найдены тела трех мужчин, которых жестоко пытали, а затем расстреляли.

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Место захоронения находилось в лесу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Жертв пытали длительное время, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо", – рассказал об издевательствах российских оккупантов Небытов.

У обнаруженных жертв были связаны руки, а лица обмотаны тканью. У некоторых мужчин во рту находился кляп.

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"На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела", – рассказал начальник полиции Киевщины.

Чтобы скрыть свои преступления, враг сбросил убитых украинцев в яму и засыпал землей.

"Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу ", – сказал Небытов.

Находка была сделана накануне, 29 апреля, в лесу рядом с селом Мироцкое. Именно об этой братской могиле накануне упоминал президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с польскими СМИ.

Это очередное массовое захоронение на территории Бучанского района, где оккупанты замучили уже более тысячи граждан. Всего в Киевской области следователи осмотрели тела 1202 гражданских, убитых российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание CNN получило в свое распоряжение видео, развенчивающее ложь России о непричастности к массовому убийству мирных людей в Буче. На видео, снятом с дрона, видно, как российские военные и тяжелая техника оккупантов находились в городе, когда на улицах уже лежали тела погибших.