На Киевщине на мине подорвался КамАЗ, водитель погиб на месте: выяснились детали трагедии

В Киевской области на российской мине подорвался КамАЗ. Водитель погиб на месте.

В настоящее время устанавливается имя погибшего и место жительства. О трагедии рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"В микрорайоне Стоянка на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб. Личность погибшего, откуда он ехал и куда т- сейчас устанавливаем", - отметил Маркушин.

Видео дня

Известно, что трагедия произошла неподалеку от ЖК "Баск&Вилль".

Маркушин призвал жителей города не торопиться с возвращением домой. Несмотря на то, что Ирпень уже под контролем украинских военных, город буквально "нашпигован" взрывчаткой. Прежде чем люди смогут чувствовать себя в безопасности, здесь хорошо придется поработать саперам, которые трудятся в Ирпене буквально круглосуточно.

Об опасности для гражданских в освобожденных населенных пунктах Киевщины предупреждает также начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в течение этих же суток подрывы, в результате которых погибли люди, происходили и в других городах.

"В эти же сутки двое работников лесхоза решили сократить путь, поехали лесополосой, один укоротил себе жизнь, второй ныне госпитализирован. Так закончилась поездка непроверенным маршрутом в зоне, которая была под оккупацией. Утром в Броварах местный житель прогуливался по территории, нашел коробку с неизвестным устройством, принес домой, начал открывать – случившийся взрыв, мужчине оторвало конечности, повредило лицо", - написал Небытов и в очередной раз призвал людей быть крайне осмотрительными.

Мэр Ирпеня Маркушин также показал видео с места подрыва КамАЗа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской ОВА рассказали о разминировании: обезврежено 508 мин за сутки и 16,5 тысячи за все время.