На Киевщине инфекционку расшили до 3000 коек для больных коронавирусом

В течение декабря в госпитальных базах Киевской области развернули 745 дополнительных коек для больных коронавирусом, благодаря этому инфекционную сеть удалось расширить до 2930 мест.

Как заявил глава облгосадминистрации Василий Володин, продолжаеся работа над совершенствованием опорных больниц, которые стали профильными в лечении больных с диагнозом COVID-19.

"В планах – увеличить коечный фонд еще на 20%. Речь идет о более 900 дополнительных инфекционных мест", – уточнил он.

Так, более 93% коек обеспечены подачей кислорода. К централизованной сети подключены 1595 мест, а к кислородным концентраторам – 1139.

По словам Володина, сейчас загруженность госпитальных баз составляет 33%. В стационаре лечатся 758 больных коронавирусом. Еще 195 коек занимают пациенты с подозрением на COVID-19. При этом 878 человек, находящихся в госпитальных базах области, обеспечены кислородной поддержкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 3 января коронавирусом в Киеве заразились 504 человека. В Киевской области зафиксировали 301 нового зараженного.