'Мы не хотим возвращаться в СССР', – Кличко

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко категорически против того, чтобы Украина возвращалась в свое советское прошлое, когда она была под властью тоталитарного режима. Он не допускает даже мысли, что наша страна присоединится к России, ведь Украина видит свое будущее в демократической Европе.

Об этом Кличко заявил в эфире CNN, рассказывая о вызовах, стоящих перед Украиной и Киевом, в частности, из-за угрозы дальнейшей агрессии России. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообщества, отметил мэр Киева.

"Идея г-на Путина состоит в том, чтобы восстановить советскую империю. Мы не хотим возвращаться в СССР. Мы видим свое будущее как демократическая европейская страна", – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Россия не имеет права диктовать свои условия демократическим странам и определять внешнюю политику суверенных государств. Европейский вектор развития – это выбор украинского народа, и он от него не отступит, заверил Кличко.

