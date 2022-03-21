Мужчина, сливший в сеть видео с военной техникой возле ТЦ в Киеве, извинился: здание уничтожили оккупанты

Мужчина, который опубликовал в сети видео с военной техникой возле одного из торговых центров в Киеве, был задержан правоохранителями. Он извинился за свой поступок, призвав украинцев не повторять его ошибок и не публиковать кадры, которые могут использовать российские оккупанты.

Об этом информирует Служба безопасности Украины в Telegram. "На видео – тиктокер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", – сказано в сообщении.

Украинцев призвали не публиковать данные о военных объектах, перемещении военной техники ВСУ и результатах ударов путинских оккупантов, поскольку вся эта информация используется врагами при планировании дальнейших обстрелов.

Видео дня

"Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 20 марта российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. Враги повредили несколько домов и торговый центр, где вскоре вспыхнул пожар.

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