Монумент 'Родина-мать' в Киеве накануне Дня победы над нацизмом подсветили в цвета украинского флага. Фото

В Киеве подсветили цветами украинского флага монумент "Родина-мать". Это сделали в День памяти и примирения и в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующие фото вечером 8 мая опубликовали на Facebook-странице Министерства культуры и информационной политики Украины. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что таким шагом миру еще раз показали силу духа.

Кроме того, это демонстрирует мировому сообществу единение украинцев для победы нашего государства над российскими захватчиками.

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Монумент находится в украинской столице на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.

Отметим, что еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция с призывом превратить монумент "Родина-мать" в статую архистратига Михаила. С этой целью предлагается убрать грудь и разместить герб на щите.

Автор петиции отметил, что первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения "не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в рамках дерусификации жители столицы предложили переименовать улицу Льва Толстого на полка "Азов". Находящуюся рядом улицу Пушкина хотят назвать Европейской.