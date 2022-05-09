Монумент "Родина-мать" в Киеве накануне Дня победы над нацизмом подсветили в цвета украинского флага. Фото
В Киеве подсветили цветами украинского флага монумент "Родина-мать". Это сделали в День памяти и примирения и в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Соответствующие фото вечером 8 мая опубликовали на Facebook-странице Министерства культуры и информационной политики Украины. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что таким шагом миру еще раз показали силу духа.
Кроме того, это демонстрирует мировому сообществу единение украинцев для победы нашего государства над российскими захватчиками.
Монумент находится в украинской столице на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.
Отметим, что еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция с призывом превратить монумент "Родина-мать" в статую архистратига Михаила. С этой целью предлагается убрать грудь и разместить герб на щите.
Автор петиции отметил, что первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения "не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в рамках дерусификации жители столицы предложили переименовать улицу Льва Толстого на полка "Азов". Находящуюся рядом улицу Пушкина хотят назвать Европейской.