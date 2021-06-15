Меценатка Русалина поддержала выпускников Киевского балетного колледжа

Президент ГК "Петрус", меценат Людмила Русалина поздравила воспитанников Киевского государственного профессионального хореографического колледжа с отчетным концертом. Это был первый концерт балетной школы под руководством нового звездного директора Екатерины Кухар.

Для нынешних выпускниц хореографического колледжа Русалина подготовила настоящий сюрприз – подарила балетные пачки, в которых юные танцовщицы будут покорять лучшие сцены мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я хочу пожелать, чтобы все выпускницы и выпускники нашей украинской киевской школы были невероятно успешными. Чтобы им аплодировали полные залы во всех странах мира", – подчеркнула Русалина.

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Она также выразила надежду, что для украинского балета вскоре откроются самые престижные сцены мира и выпускников Киевского балетного колледжа будут приглашать в коллективы в разных странах.

"Я сама с детства, с пяти лет, занималась балетом. Все спектакли, которые здесь были в оперном театре, я посещала. Сегодня я получаю удовольствие от того, что вижу: какие талантливые у нас дети, как они танцуют, какого уровня школа балета в Украине. Вы знаете, я горжусь этим ", – добавила Русалина.

Чтобы выпускники могли прославлять украинскую балетную культуру, за их поддержку взялись меценаты. Так, Русалина, которая более 20 лет системно занимается благотворительностью, своим примером призвала всех присоединиться, чтобы украинский балет возрождался.

Екатерина Кухар со своей стороны, отметила, что работает над мастерством воспитанников, чтобы изменить статус колледжа.

"Сегодня мне очень тяжело. И жутко. Потому что каждый раз, когда кто-то выходит на сцену, я за каждого из них волнуюсь, беспокоюсь. Знаю о каждом все. Какое замечание кому говорила. Смотрю, как он или она его скорректировали", – прокомментировала она отчетный концерт.

По ее словам, колледж за два года должен обновиться, начать сотрудничество с Национальной французской балетной школой. Также директор настроена приглашать звездных хореографов из Европы, которые помогут поднять на новый уровень украинский балет. Кухар заверила, что училище много работает над освоением современной хореографии.

Отметим, что ученики и воспитанники училища постоянно участвуют в различных творческих соревнованиях – отечественных и международных. Высокая профессиональная подготовка позволяет выходить им на фестивальные сцены Болгарии, Франции, Великобритании.