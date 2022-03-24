Месяц трагедии и отваги, время истины для каждого из нас, – Кличко обратился к украинцам

Украина уже месяц противостоит российским оккупантам, защищая свою землю и свободу. Это время для украинцев стало месяцем трагедии и отваги, временем истины для каждого из нас, проявлением настоящих ценностей и великой цели.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении. Он подчеркнул, что украинцы показали, что для них есть свобода и достоинство.

– Украина противостоит российскому агрессору. А кто-то – трагически – потерял своих близких, детей, – сказал Кличко – Это – месяц трагедии и отваги Время истины для каждого из нас – Настоящих ценностей и великой цели И мы показали, что для нас значат свобода и достоинство. что мы не отступим от своих идеалов и на колени нас не поставят!Это показали и несгибаемые жители Мариуполя, Харькова, Херсона, Ирпеня, других городов и городков нашего государства!Луна обороняется и сердце Украины, к которому рвется враг.Оккупанты обстреливают Киев. осаждать нас и запугать", – подчеркнул мэр столицы.

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Он сообщил, что в Киеве с начала российского нашествия повреждены 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных. 12 школ и 6 детских садов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Ранены 307 гражданских, среди них 16 детей.

"Мы ничего не забудем и ничего не простим! Продолжаем бороться и мы победим!, – сказал мэр столицы. – Киев, даже в условиях военного положения, живет и работает. Работает вся критическая инфраструктура города, коммунальные службы. В ограниченном режиме, но ходит. коммунальный транспорт.Я благодарен всем, кто сегодня защищает столицу и обеспечивает ее жизнедеятельность.Всем, кто помогает городу.Это – бизнес, волонтеры, каждый оставшийся в городе киевлянин. "Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. А также прошу всех – из-за пожарной опасности – не ходить сейчас в лесо-парковые зоны, находящиеся вне жилых микрорайонов. Будьте осторожны и сознательны! Вместе выстоим и победим! Слава Украине!", – подчеркнул Виталий Кличко.