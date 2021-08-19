Место, где возводят сцену для выступления Андреа Бочелли в Киеве, не является достопримечательностью, – организаторы концерта

Памятник на площади Конституции в Киеве, вокруг которого возводится сцена для концерта Андреа Бочелли 24 августа, не является достопримечательностью, а в КГГА планировали его демонтировать.

Об этом заявили организаторы концерта в ответ на заявление заместителя главы КГГА Владимира Прокопива. Он ранее отметил, что сцену для проведения концерта якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов, передает "Укринформ".

Как считают организаторы концерта, нет никаких подтверждений, что эти захоронения осуществлялись именно здесь.

Памятник на площади был посвящен участникам большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады. Тогда большевики потерпели поражение.

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Как отмечается, погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с соответствующей надписью антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись была сбита и большинство элементов памятника было разрушено. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

Именно поэтому, учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально, считают организаторы.

"К тому же сам памятник никогда не был и не является достопримечательностью, также он не имел и художественной ценности. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать. Поэтому довольно странным выглядит заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки Андреа Бочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов", – рассказали они.

Кроме этого, они обратили внимание, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия.

Нет никаких подтверждений, что захоронение осуществлялось именно на этой территории.

"Вместе с тем, следуя традициям христианской морали и современным нормам права по предложению Украинского института национальной памяти после демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту, надпись на которой должна в равной степени выразить уважение к каждому погибшему и похороненному в Мариинском парке", – сообщили организаторы концерта.