Мэр Киева выступил онлайн на пленарном заседании Европейского Комитета Регионов

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выступил онлайн на пленарном заседании Европейского Комитета Регионов. Кличко призвал Комитет Регионов поддержать заявку Украины на членство в ЕС.

"Украина избрала демократический путь развития и стремится присоединиться к европейской семье. И я считаю, что к этому процессу должны приложить все европейские партнеры. Прошу Комитет Регионов поддержать заявку Украины на членство в Евросоюзе. Вы, как мэры и региональные лидеры, есть политически влиятельными в ваших столицах и можете поддержать Украину, ее интересы в Европейской Комиссии и Европейском Совете", – подчеркнул Кличко.

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Он предложил вовлечь в сотрудничество лидеров украинских общин – включить в рабочую группу по вопросам Украины (TaskForceonUkraine) представителей местного самоуправления Украины.

"Комитет Регионов объединяет свыше 700 городских председателей Европы и руководителей регионов. Я прошу вас поделиться своими лучшими практиками по управлению и развитию городов. Потому что после всего варварства, которое творит сегодня в Украине российский агрессор, нам придется отстраивать наши города и села. И мы будем опираться на лучший европейский опыт. Вы можете объединить опыт и знания и создать группу экспертов, которые помогут нам в восстановлении и возрождении Украины", – сказал Виталий Кличко.

Он также особо отметил, что Ассоциация городов Украины инициировала организацию школьных лагерей для украинских детей в странах Евросоюза.

"Спасибо Европейскому Комитету Регионов за поддержку этого проекта и содействие в поиске заведений, готовых принять украинских детей, пострадавших от войны. Ассоциация уже собрала информацию о более чем 15 тысячах детей школьного возраста из всех регионов Украины, которые хотят воспользоваться такой возможностью", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, месяц назад мэр Киева председатель Ассоциации городов Украины стал почетным членом Европейского Комитета Регионов.