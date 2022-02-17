Мэр Киева Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу, 18 февраля. А вечером четверга он выступит в земельном Парламенте Баварии с речью "Украина в опасности – пора стать рядом".

Виталий Кличко примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции, а также встретится с делегацией Сената США и европейскими политиками.

Главной темой конференции станут глобальные вызовы – пандемия и климатический кризис, защита демократии. А также – регламентация новейших технологий. Будут обсуждаться во время конференции и активизация Трансатлантического альянса, растущее напряжение в Восточной Европе, ситуация в горячих точках мира и роль ЕС в преодолении этих кризисов.