Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город: чем меньше людей там, где идут бои, тем легче ВСУ. Видео
Глава Борисполя Киевской области Владимир Борисенко призвал местных жителей покинуть город. Это можно сделать автобусами, организуемыми властью, или на своем автомобиле.
О ситуации мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на Facebook. Он подчеркнул: чем меньше людей будет находиться в городе, тем легче Вооруженным силам будет отражать атаки со стороны российской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он призвал горожан обратиться в call-центр по телефону 050 656 73 17. Там помогут организовать выезд. По словам Борисенко, людей, которых эвакуировали в Борисполь из других городов, будут отправлять на западную Украину.
"Как показывает практика тех городов, где сейчас продолжаются бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать ВСУ. Насущной нужды сейчас находиться в Борисполе нет. Бои идут уже вокруг. Обращаюсь к гражданскому населению по возможности уехать из города. У кого нет возможности – вывезем, у кого есть – организовано колоннами на своих авто можете уехать", – подчеркнул мэр Борисполя.
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