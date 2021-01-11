Маршрутки в Киеве грубо нарушают первый рабочий день локдауна

Анна Прийма Кияни 09:58, 11.01.2021 Обновлено: 10:20, 11.01.2021

В маршрутных такси Киева, несмотря на ужесточение карантинных ограничений, пускают стоячих пассажиров.

Как пишет "Сегодня", в первый рабочий день локдауна, 11 января, такие нарушения замечены на маршрутах с Левого берега, "Академгородка" в центр столицы.

Водители "идут навстречу" киевлянам, хотя им разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны – можно перевозить пассажиров только в пределах количества сидячих мест.

Маршрутки забиты стоячими пассажирами
Сегодня

При этом метро работает без ограничений по количеству мест для сидения. Маска в общественных местах, включая транспорт, обязательна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • С 00:00 8 января до 00:00 25 января в Киеве действует локдаун из-за эпидемии коронавируса.

  • Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – работают с ограничениями интервала движения.

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