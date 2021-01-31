Марина Порошенко выступила с важной инициативой по защите детей-сирот

Лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной Комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко побывала в Центре социальной поддержки детей и семей Днепровского района столицы, где в начале 2021 года открылись социальные квартиры для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Жена пятого президента Украины рассказала, что будет инициировать внедрение "жилищных сертификатов", которые защитят детей-сирот от мошенников и позволят гарантировано получить жилье.

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Социальная квартира – это жилье, где молодежь в возрасте от 18 до 23 лет может получить временную поддержку и сопровождение при трудоустройстве, адаптироваться к взрослой жизни, получить необходимые социальные навыки, решить собственные жизненные ситуации. В социальной квартире дети-сироты могут жить до года, в случае сложных жизненных обстоятельств – еще полгода.

"Я узнала уже как депутат Киевсовета о том, что открывается такой дом, и спросила, что необходимо. Сказали, что нет постельного белья, постельных комплектов. Уже как депутат я помогла приобрести все эти необходимые вещи", – рассказывает Марина Порошенко.

Председатель комиссии Киевсовета также отметила, что пока система покупки собственного жилья детям-сиротам не соответствует международной практике, а сами дети не могут выбирать себе место жительства.

"Очень важно сегодня заботиться о тех детях-сиротах, которые выходят из детских домов после 18 лет, чтобы государство гарантировало им право на их собственное жилье. Такие проекты реализуются за счет государства, муниципальных средств, но ребенок не имеет возможности выбрать жилье, свое будущее . Он не может даже переехать в какое-то другое место", – объясняет Марина Порошенко.

По мнению руководительницы фракции "ЕС" в Киевсовете изменить несовершенство существующих государственных программ можно путем внедрения принципа "деньги ходят за ребенком"

"В связи с этим я буду инициировать проект, когда деньги ходят за ребенком. Так называемые "жилищные сертификаты", которые дадут возможность ему самому потом выбирать свое жилье, место проживания, улучшать его, если ребенок сможет заработать деньги. Например, имея такой сертификат, выбирать, где именно ей строить свою будущую жизнь", – объясняет Марина Порошенко.

Она отметила, что сначала предложит пилотный проект Киевсовете, а потом его надо распространить и на общегосударственном уровне.

"Это международная практика, и она очень прогрессивна. И направлена на то, чтобы ребенок себя чувствовал действительно независимым, что он сам решает свою судьбу, сам строит свою жизнь. Государство должно ему только помогать", – объясняет Порошенко.

"Например, если ребенок воспитывался в детском доме, например, в Днепропетровской, Херсонской области или Львовской, а хочет переехать потому, что есть какие-то дальние родственники или друзья, или просто ему предложили место работы в другом регионе", – добавляет она.

Марина Порошенко убеждена, что денежная помощь детям-сиротам на приобретение жилья должна быть целевой.

"То есть жилищный сертификат будет следовать за этим ребенком и иметь целевое назначение для того, чтобы ребенка не обманули, не выманили эти деньги. Это будет целевое назначение только на приобретение жилья", – отмечает председатель комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко убеждена, что центры реабилитации для людей с инвалидностью должны стать приоритетом столичной власти. По мнению жены пятого президента Украины, в частности, в Киеве следует внедрить механизм персонального ассистента для людей с инвалидностью.