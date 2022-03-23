Жителям Киева напомнили об ответственности за съемку техники ВСУ

За фотографирование украинской военной техники возможна уголовная ответственность. Использовать видеорегистраторы в автомобилях на территории Киева и области также запрещено.

Об этом заявил глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук, передает пресс-служба КГГА. По его словам, столица ежедневно укрепляет свою оборону и готова к наступлению врага.

"Если люди будут включать камеры на машинах, в том числе и видеофиксаторы, будут снимать украинскую технику, они могут быть привлечены к ответственности, в том числе и к уголовной ответственности", – подчеркнул Корнийчук.

Видео дня

Напомним, в Киевской области запретили использовать видеорегистраторы в автомобилях и мотоциклах для фото и видео съемки. Это необходимо, чтобы не допустить утечки информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области гражданскому населению запретили посещать леса. Это касается как прогулок, так и поездок по этой территории, кроме транзитных путей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!