Жителям Киева напомнили о правилах жизни в условиях военного положения

Несмотря на то, что враг отступил от Киева, город продолжает жить в условиях военного положения. Жители столицы обязаны выполнять требования военных на блокпостах и ​​соблюдать комендантские часы.

Об этом напомнили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Комендантский час в Киеве действует каждую ночь с 22:00 до 5:00.

"В столице много блокпостов, которые нужны для нашей безопасности. Пожалуйста, относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА отметили, что водителям необходимо быть внимательными на тех участках столицы, где размещены блокпосты. При этом в городе запрещено двигаться по полосе движения общественного транспорта, и необходимо пропускать машины скорой помощи и авто с гуманитарным грузом.

Видео дня

"Комендантский час в Киеве действует каждую ночь с 22:00 до 5:00. В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск военного коменданта города Киева", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жителей призвали воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни на период действия военного положения. Такая просьба продиктованы мерами безопасности.