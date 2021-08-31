Застройщик на Никольско-Слободской показал, что прислушивается к мнению местных жителей

На Никольской Слободке возникли недоразумения между застройщиком и отдельными представителями общины из-за забора вокруг строительства, который, как оказалось, был установлен с нарушениями. Однако застройщик ООО "Новая Слободка" наладил конструктивный диалог с жителями района, учел их пожелания и показал, что прислушивается к мнению местных жителей.

Об этом говорится в сюжете телеканала Live. Там сообщается, что в дело также вмешалось коммунальное предприятие "Київблагоустрій". Его представители определили четкие границы, где должен стоять забор. Владелец участка признал проблему и даже пришел пообщаться с местной общиной (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

"Мы из открытых источников узнали такую историю, что планируется какая-то акция по разрушению забора. Мы спокойно перемерили нашу территорию, посмотрели, где стоит забор. Обнаружили действительно, что забор стоит дальше где-то на 50 сантиметров. Признаю, это наша ошибка где-то ошибся исполнитель. Выяснив, что у нас есть немного заступ за нашу территорию, мы решили сами демонтировать этот забор", – отметил владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук.

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После этого, передает Live, застройщик оперативно снес старый забор и установил новый – теперь в разрешенных законом пределах.

"Сегодня вы видели как ООО "Новая Слободка" собственными силами демонтировала свой забор. Сейчас она уже устанавливает новый, но отодвинув его. Это делается с целью соблюдения границ земельного участка собственника. Мы мгновенно отреагировали на недостатки, которые нам указали в КП "Київблагоустрій", мгновенно демонтировали забор и устроили его пределах земельного участка", – заверил юрист ООО "Новая Слободка" Дмитрий Москаленко.

В сюжете говорится, что в "Новой Слободке" поблагодарили коммунальщиков с "Київблагоустрій" и общину за конструктивный диалог и совместное решение спорного вопроса.

"Именно так: конструктивно и законно застройщик намерен работать и дальше", – подытожили СМИ.