'Защитить свои семьи и свой город': Кличко призвал киевлян вступать в территориальную оборону

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян вступать в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну. Об этом Кличко заявил в комментарии журналистам.

"Только в одном случае мы сможем защитить нашу страну, – если не будем прятаться и бок о бок будем бороться за независимость и свободу Украины и ее граждан. Все вместе! – подчеркнул мэр. – Тогда каждый агрессор будет понимать, что получит очень жесткий ответ. И я благодарен тем, кто уже присоединился к территориальной обороне Киева и тем, кто вступит в ее ряды", — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что у Украины сильная армия.

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"Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", – призвал мэр Киева.

Кличко отметил, что столица всячески поддерживает процесс формирования терробороны и выделила 110 млн грн для ее финансового обеспечения.