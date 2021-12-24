Захотела покататься на коньках и чуть не лишилась жизни: рассказывайте детям, как опасно гулять по льду
Стоит ли мимолётное удовольствие покататься на коньках по тонкому льду - риска лишиться жизни?
На видео момент спасения 31-летней женщины, которая сегодня решила покататься на коньках на озере Тельбин, которое в Днепровском районе Киева.
Ей очень повезло, что, когда она провалилась под лёд, прохожие вызвали спасателей и ее жизнь была спасена.
Только в 2021 году провалившись под лёд погибло 63 человека.
На днях погибли двое деток в Херсонской области, которые пошли гулять по тонкому льду. Их тела нашли на глубине всего 1,5 метра на расстоянии 7 метров от берега.
В ледяной воде, если никто не придёт на помощь, человек может погибнуть за 15-20 минут.
Уважаемые родители, Вы в ответе за жизнь Ваших детей!
Разъясняйте своим детям насколько опасны прогулки по тонкому льду!
Уважаемые представители местных властей, пожалуйста, выделите в ваших бюджетах небольшие средства и поставьте рядом с водоёмами информационные щиты с фото тех, кто погиб из-за неосторожного поведения на воде и со статистикой фактов смертей.
Возможно, кто-то, увидев такой информационный щит сохранит свою жизнь и жизнь товарища, попросит не идти на тонкий лёд или не идти плавать после употребления алкоголя.
Уважаемые представители средств массовой информации, пожалуйста, помогайте разъяснять и родителям, и детям, как себя вести у водоемов в зимний и в летний период. За 2020 год на водоемах погибли - 1201 человек.
Спасатели, успевшие сохранить жизнь 31-летней любительнице покататься на коньках, будут награждены Министром внутренних дел Денисом Монастырским и Главой ДСНС Сергеем Круком.
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