Стоит ли мимолётное удовольствие покататься на коньках по тонкому льду - риска лишиться жизни?

На видео момент спасения 31-летней женщины, которая сегодня решила покататься на коньках на озере Тельбин, которое в Днепровском районе Киева.

Ей очень повезло, что, когда она провалилась под лёд, прохожие вызвали спасателей и ее жизнь была спасена.

Только в 2021 году провалившись под лёд погибло 63 человека.

На днях погибли двое деток в Херсонской области, которые пошли гулять по тонкому льду. Их тела нашли на глубине всего 1,5 метра на расстоянии 7 метров от берега.

Видео дня

В ледяной воде, если никто не придёт на помощь, человек может погибнуть за 15-20 минут.

Уважаемые родители, Вы в ответе за жизнь Ваших детей!

Разъясняйте своим детям насколько опасны прогулки по тонкому льду!

Уважаемые представители местных властей, пожалуйста, выделите в ваших бюджетах небольшие средства и поставьте рядом с водоёмами информационные щиты с фото тех, кто погиб из-за неосторожного поведения на воде и со статистикой фактов смертей.

Возможно, кто-то, увидев такой информационный щит сохранит свою жизнь и жизнь товарища, попросит не идти на тонкий лёд или не идти плавать после употребления алкоголя.

Уважаемые представители средств массовой информации, пожалуйста, помогайте разъяснять и родителям, и детям, как себя вести у водоемов в зимний и в летний период. За 2020 год на водоемах погибли - 1201 человек.

Спасатели, успевшие сохранить жизнь 31-летней любительнице покататься на коньках, будут награждены Министром внутренних дел Денисом Монастырским и Главой ДСНС Сергеем Круком.