За последние сутки из Киева эвакуировали около тысячи людей, среди которых сироты и дети с инвалидностью, – Кличко

Из Киева за последние сутки, 5 марта, эвакуировали около тысячи людей, среди которых сироты и дети с инвалидностью. Украинцев отвезли в Польшу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи "Спасем Украину".

"Друзья! Город продолжает эвакуировать детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и людей с инвалидностью. Вчера эвакуационным рейсом в Польшу отправили около 1000 киевлян таких категорий. Среди них – и около 200 детей с инвалидностью, 32 из которых передвигаются на креслах-каталках. Рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи "Спасем Украину", - рассказал Кличко

Видео дня

Мэр Киева уточнил, что всего же за эти дни совместными эвакуационными рейсами в Европу уже отправили более 3 тысячи человек.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!