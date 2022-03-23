ВСУ взяли в кольцо три захваченных врагом города на Киевщине

Вооруженные силы Украины в ходе боев с российскими оккупантами смогли взять в кольцо несколько населенных пунктов под Киевом. Противник окружен в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. При этом продолжаются бои на Житомирской трассе.

"Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – сообщили в пресс-службе.

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В горсовете добавили, что в оккупированных врагом поселках есть риск гуманитарной катастрофы. Есть нехватка продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. При этом оккупанты врываются в дома, мародерствуют, отстреливают собак, убивают скот на мясо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области Вооруженные силы Украины продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. В частности, ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун.

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