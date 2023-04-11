Временами дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 апреля

В Киеве и Киевской области в среду, 12 апреля, облачно с прояснениями, временами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 12 апреля. Облачно с прояснениями, временами дождь. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 10-12°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 12 апреля в Киеве будет держаться облачная погода. В течение всего дня ожидается сильный дождь.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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