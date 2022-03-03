Власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры столицы, – Кличко

В Киеве, несмотря на военное положение, городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ситуация в городе сложная, но контролируемая (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков. Которые кроме выполнения профессиональных обязанностей также приобщились к помощи гуманитарному штабу, волонтерам. И возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для теробороны. Это – работники городских ШЭУ, "Киевгорсвета". "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб", – подчеркнул Кличко.

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Он добавил, что убирать мусор в городе, развозить продукты коммунальщики могут до комендантского часа. То есть – с 7:00 до 20:00.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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