Владелец девелопера "Новая Слободка": мы готовы потратить 50 млн грн на благоустройство района

Владелец девелоперской компании "Новая Слободка", которая строит дом по адресу ул. Никольско-Слободская 7-9, Александр Стельмащук заявил, что готов вложить 50 миллионов гривен на благоустройство прилегающего района.

Об этом говорится в его интервью интернет-изданию "Фокус".

"Мы, не впервые в Украине, пришли к обществу и сказали: мы не просто очередные застройщики, которые хотят быстро что-то настроить и "свалить". Мы хотим сделать ваш район уютнее, опрятнее, комфортнее. Мы заботимся о будущем Никольской Слободки. Вы знаете, какие изменения нужны. Давайте работать вместе! У нас есть бюджет – 50 млн гривен. На эти средства мы можем сделать немало: обустроить пляж, почистить песок, сделать велодорожки, создать спортивный центр с площадками для различных видов спорта, построить крытый каток, отремонтировать Украинский колледж им. В. А. Сухомлинского", – заявил застройщик.

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Девелопер Александр Стельмащук также утверждает, что они даже подготовили подробную смету – сколько денег и на что потрачено.

"Да 15 млн гривен предлагаем направить на то, чтобы обустроить "Зону Здоровья" и создать там современный спортивный центр. Это предполагает и благоустройство парка, включая высадку растений и создание волейбольной площадки, футбольного поля с искусственным покрытием, детской площадки, кросфит-площадки, современного роллердрома. Кроме того, за эти средства планируем построить каток, который будет работать в течение всего года. Еще около 15 млн гривен мы готовы инвестировать в создание крытого бассейна, который будет доступен для всех жителей Никольской Слободки. Примерно 10 млн гривен понадобится, чтобы обустроить инклюзивный пляж, доступный для людей с инвалидностью. Там будет все необходимое: шезлонги, душевые, переодевалки, общественные уборные. Кроме того, на эти средства мы обустроим уютную набережную. Также сейчас мы ведем переговоры с руководством Украинского колледжа им. В. А. Сухомлинского о том, чтобы выделить 5 млн гривен на ремонт, благоустройство и утепление учебного заведения. Около 3 млн гривен предлагаем выделить на обустройство велодорожек на Никольской Слободке", – пояснил он в интервью.

Также, Александр Стельмащук говорит, что его компания готова способствовать реализации и других важных для микрорайона проектов и призывает местных жителей предоставлять собственные предложения.

"Но это – наши предложения, мы можем чего-то не знать о потребностях Никольской Слободки и ее жителей. Поэтому нам нужна ваша помощь. Предоставляйте свои предложения, мы вместе все обсчитаем, определим, сколько средств будем направлять на каждое направление и зафиксируем это в меморандуме. Убежден, что сотрудничество и конструктивный диалог позволят нам качественно изменить жизнь жителей Никольской Слободки", – резюмирует владелец компании "Новая Слободка".