В заснеженном Киеве такси съехало с дороги на ступеньки. Видео

В Киеве на улице на Лобановского, 117, такси Uklon съехало с заснеженной дороги на ступеньки.

Видео инцидента опубликовал в Telegram Киев оперативный. Отмечается, что водитель припарковался, чтобы словить заказ, после чего помчал, не заметив ступеньки впереди (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, как несколько мужчин безуспешно пытаются выпихнуть автомобиль обратно.

Напомним, на выходных 30 и 31 января в Украине, и в частности в Киеве, наблюдается снежная и дождливая погода. В большинстве областей ожидается гололедица на дорогах, в связи с чем объявлен І уровень (желтый) опасности.

Как отмечается на официальном портале Киева, дорожники и коммунальщики столицы работают в усиленном режиме, а Департамент муниципальной безопасности призвал киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и дал рекомендации по поведению во время гололеда.

В частности, водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Как сообщал OBOZREVATEL: