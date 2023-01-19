В YASNO прогнозируют переход к стабилизационным графикам в Киеве: когда улучшится ситуация со светом

В среду, 18 января, в Киеве продолжались экстренные отключения. В то же время столица уже максимально приблизилась к стабилизационным графикам и в четверг, 19 января, город может к ним вернуться.

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Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор холдинга YASNO Сергей Коваленко. При этом, отметил он, остается значительный дефицит электроэнергии.

К примеру, 18 января объемы потребления составляли 952 МВт, а на 19 января НЭК "Укрэнерго" дает ограничение в 938 МВт. В связи с этим отключения света будут затрагивать также и светло-серые зоны графиков.

Коваленко прокомментировал жалобы украинцев на то, что некоторые торговые центры и магазины продолжают работать и включать иллюминацию, даже несмотря на отключения света и призывы снизить потребление электроэнергии.

"Вероятнее всего, что ТЦ или магазин имеют альтернативные источники энергии. Здесь позаботились об обеспечении светом заблаговременно, поскольку понимают, что это и рабочие места, и комфорт для клиентов, и возможность для них подзарядиться, погреться", – ответил он.

Гендиректор YASNO поддержал то, что бизнесы закупили генераторы и заботятся не только о том, чтобы экономика страны работала, но и помогают таким образом гражданам, делясь с ними светом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДТЭК Киевские электросети" жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

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