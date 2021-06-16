В центре Киева отремонтируют и установят новое освещение

В Печерском районе Киева коммунальщики начали капитальный ремонт сетей наружного освещения. Работы проводятся на улице Джона Маккейна.

Как сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, рабочие приступили к установке новых опор и монтажу светодиодных светильников.

"В ходе капремонта будет установлено 118 светодиодных светильников, 88 опор наружного освещения, 2 шкафа управления и проложено более 4500 метров сети", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Коммунальщики также уточнили, что в ближайшее время ремонт и обновление сетей наружного освещения начнется и на других улицах Печерского района – Предславинской и Железнодорожном шоссе. Кроме того, такие работы проведут на двух улицах Днепровского района – Сулеймана Стальского и Генерала Карбышева.

Напомним, в Соломенском районе Киева 18 июня с 21:00 и до 21:00 25 июня частично ограничат движение транспорта на Севастопольской площади. На этом участке дороги проведут ремонт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки, 3 светофор оборудовали специальными консолями со светодиодными модулями.