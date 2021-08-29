В центре Киева ограничат движение транспорта: названы улицы и время. Карта

В Киеве в воскресенье, 29 августа, проведут массовое спортивное мероприятие. В связи с этим на улице Большой Васильковской будет временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителям лучше заранее выбрать другие маршруты.

Так, движение ограничат:

на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры – с 6:30 до 13:30;

на участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца – с 7:30 до 13:30.

Кроме того, возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулке Бориса Шахлина.

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"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", – резюмировали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в связи с ремонтом дороги в направлении левого берега до 30 августа частично ограничили движение на Северном мосту.