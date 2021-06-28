В центре Киева девушки-подростки избили ровесницу. Видео

На Контрактовой площади в центре Киева девушки-подростки избили ровесницу. Удары наносили руками и ногами, а также отталкивали ребят, которые пытались вступиться, используя нецензурную брань.

Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegramх-канал Киев оперативный. Отмечается, что "постоянные драки, бухие компашки, нарко-тусовки" – обычное дело здесь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Похоже, что порядок в этом месте может быть только в наших снах", – отметили в сообщении.

Напомним, ранее в Житомирской области группа подростков набросилась на двух старших мужчин (один с инвалидностью) якобы из-за того, что кто-то из них "украл деньги в баре". Соответствующие кадры распространились в сети, свои действия несовершеннолетние сами же и снимали на телефон. Все произошло в темное время суток неподалеку бара и ларьков на пешеходной улице, где любит гулять молодежь. Вскоре местные поймали нескольких 16-летних нападающих и заставили их извиняться на камеру.

Видео дня

А в Киеве 12-летняя девушка стала жертвой жестокого буллинга. Она получила черепно-мозговую травму после того, как сверстники разбивали сырые яйца об ее голову и снимали на телефоны. Инцидент произошел возле Почтовой площади 25 мая. Родители обратились в полицию.

Также под Полтавой 8-летний мальчик пытался выпрыгнуть из окна из-за драки и буллинга. Ребенок получил синяки, а его мама Наталья Мироненко утверждает, что "таким своего сына еще не видела". Ребенок получал угрозы со стороны сверстников, что они снимут мальчика на видео и выложат в интернет.

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