В центре Киева 30 мая запретят движение транспорта: названа причина

30 мая с 07:00 до 15:00 в столице состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что уже подписано соответствующее распоряжение № 1092.

"Запретят движение транспортных средств с 9:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Владимирская – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Майдан Независимости", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА отметили, что ради проведения "Пробега под каштанами" также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в этом году коммунальщики восстановят 565 придомовых территорий и межквартальных проездов. Больше всего объектов отремонтируют в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах.