В Софии Киевской покажут оригинал уникальной Конституции Пилипа Орлика из Швеции

В Киеве в Национальном заповеднике "София Киевская" покажут оригинал Конституции Филиппа Орлика, созданной в 1710 году. Сейчас уникальный документ хранится в Швеции.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот документ будут экспонировать в Украине впервые.

"Конституция Пилипа Орлика будет в Украине. Документ, прочно связан с историей Швеции и нашей историей во времена казачества, впервые вернется в нашу страну. Но уже сильную, самобытную и независимую от других", – написал Ткаченко.

Министр отметил, что документ будет экспонироваться в заповеднике "София Киевская", который обеспечит доступ к нему всем желающим.

"Оригинал можно будет увидеть уже летом, а затем он вернется в Швецию", – добавил министр.

Отметим, что вариант Конституции староукраинском языке находится в Москве, а в Национальном архиве Швеции до наших дней сохранился текст документа, который написанный на латыни.

Напомним, полное название Конституции Пилипа Орлика – "Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского". Документ был создан 5 апреля 1710. Это одна из первых конституций в мире.

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