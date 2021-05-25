В школах Киева появится 'умная' сигнализация

В столичных школах установят новую систему сигнализации с датчиками движения. Кроме того, власти планируют ввести патрулирование во всех учебных заведениях города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Там отметили, что каждая школа уже оборудована тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

"Безопасность наших детей в приоритете. Поэтому мы оборудовали каждый учебное заведение столицы охранно-тревожной сигнализацией, так называемыми" тревожную кнопку ", и камерами видеонаблюдения. Кроме того, территории некоторых школ, где чаще всего фиксируют случаи нарушения общественного порядка, дополнительно патрулирует муниципальная охрана. В планах расширить зону патрулирования на все учебные заведения города", – рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Он отметил, что сейчас в городе готовятся к внедрению новой автоматизированной системы сигнализации с датчиками движения, которая сделает невозможным несанкционированный доступ в учреждения образования, в частности, в ночное и нерабочее время.

Напомним, в Киеве на основную сессию внешнего независимого оценивания зарегистрировались более 135 000 учеников. На всех объектах, где будет проходить ВНО, усилят противоэпидемические мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января человек погибли в результате стрельбы в школе столице российской республики Татарстан – Казани. Среди погибших большинство детей. 19-летнему стрелку Ильназу Галявиеву, который убил семерых детей и двух взрослых в школе в Казани, грозит пожизненное заключение или смертная казнь.