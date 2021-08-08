В сети установили личности подростков, которые устроили оргию на кладбище в Киеве. Фото

В социальных сетях установили личности подростков, которые устроили оргию на кладбище в Киеве. Инцидент произошел в пятницу, 6 августа.

Фото дебоширов из их Instagram-аккаунтов опубликовал Telegram-канал "Катарсис". Отмечается, что один из подростков сам подтвердил, что присутствовал на скандальном видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что пятеро подростков посреди ночи устроили шабаш на кладбище. Они снимали все это на видео и выложили запись в сеть. Двое парней и три девушки глумились над крестами и могилами.

Видео дня

Одна из девушек вскарабкалась на крест и позировала на камеру, размахивая ногами. Малолетние распивали алкоголь на могиле, показывали неприличные жесты, устраивали фотосессии на надгробиях, пытались открыть один из склепов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве несовершеннолетние девушки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.